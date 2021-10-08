  "Слишком сочно", "Это бомба". Maruv засветила промежность в клипе на трек Rich Bitch. Видео

Певица в ролике предстала в черной одежде: ультракороткой юбке с разрезами, корсете и ботфортах. Она станцевала в окружении своего балета. В отдельных эпизодах Maruv наклонялась, широко разведя ноги перед камерой. Она несколько раз засветила промежность в стрингах.

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Видео: MARUV / YouTube

"Аня шикарна! Слишком сочно! Хореография крайне интересная. Парни тоже неплохо вписались в этот роскошный цветник. Мне нравится. Ждем альбом", – прокомментировал подписчик Artyom Semenkowww.

"Самый сок! Давно не было такой годноты", – отметил D D.

"Наконец-то настал час X. Это просто бомба", – заявил Денис Мигай.