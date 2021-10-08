Бульвар Шоубиз
 
08 октября, 2021
 
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"Слишком сочно", "Это бомба". Maruv засветила промежность в клипе на трек Rich Bitch. Видео

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Maruv выпустила новый клип
Maruv выпустила новый клип
Фото: MARUV / Facebook

Выступающая в РФ украинская певица Maruv 8 октября на своем YouTube-канале презентовала клип на песню Rich Bitch.

Певица в ролике предстала в черной одежде:  ультракороткой юбке с разрезами, корсете и ботфортах. Она станцевала в окружении своего балета. В отдельных эпизодах Maruv наклонялась, широко разведя ноги перед камерой. Она несколько раз засветила промежность в стрингах.

ВИДЕО
Видео: MARUV / YouTube

"Аня шикарна! Слишком сочно! Хореография крайне интересная. Парни тоже неплохо вписались в этот роскошный цветник. Мне нравится. Ждем альбом", – прокомментировал подписчик Artyom Semenkowww.

"Самый сок! Давно не было такой годноты", – отметил D D.

"Наконец-то настал час X. Это просто бомба", – заявил Денис Мигай.

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.

Теги: видео, клип, певица, Maruv, трек, стринги, ролик, Анна Корсун, корсет
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