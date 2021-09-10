"Пышка!", "Растолстела". Maruv снялась в стрингах

"Наслаждайтесь атмосферой шоу", – говорится в подписи к ролику.

Maruv исполняет песню Candy Shop. Она вышла на сцену в зеленом корсете с острым лифом и черных стрингах.

"Пышка!" – прокомментировала подписчица Светлана Лысак.

"Что бубнит, не разберешь. И растолстела", – заявил Игорь Игоревич Игорев.