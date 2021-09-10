"Сахарная мамочка", "С ума сойти". Тина Кароль снялась лежа с расставленными ногами

Певица позировала сидя, а также лежа на диване. Она подняла разведенные ноги вверх. Еще на одном снимке Тина Кароль запечатлена у барной стойки. А на последнем снимке – в черном брючном костюме, сидя на стуле.
"Хочу поближе вас узнать. Твои первые шесть эмоджи расскажут мне о тебе и твоей жизни прямо сейчас, но только без обмана", – написала она.
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"С ума сойти", – прокомментировала подписчица svetasharova20.
"Не, ну слишком шикарная женщина", – написала tina_my_lifee.
"Ну просто sugar mommy", – отметила dashakshnr. Это переводится как "сахарная мамочка".
Так называют женщину, которая тратит деньги на своего молодого бойфренда.
Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.