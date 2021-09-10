"Сахарная мамочка", "С ума сойти". Тина Кароль снялась лежа с расставленными ногами

Певица позировала сидя, а также лежа на диване. Она подняла разведенные ноги вверх. Еще на одном снимке Тина Кароль запечатлена у барной стойки. А на последнем снимке – в черном брючном костюме, сидя на стуле.

"Хочу поближе вас узнать. Твои первые шесть эмоджи расскажут мне о тебе и твоей жизни прямо сейчас, но только без обмана", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

"С ума сойти", – прокомментировала подписчица svetasharova20.

"Не, ну слишком шикарная женщина", – написала tina_my_lifee.

"Ну просто sugar mommy", – отметила dashakshnr. Это переводится как "сахарная мамочка".

Так называют женщину, которая тратит деньги на своего молодого бойфренда.