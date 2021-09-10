"Самый искренний человек". Звезда "Великолепного века" Узерли расплакалась на светском рауте

Актриса расплакалась прямо за столом, среди других гостей.

"Ваша энергия, ваше выступление, ваш прекрасный голос и песня, любовь, с которой вы нас приветствовали, в тот момент, когда вы пели для нас, тронули меня чисто и глубоко. Спасибо, что позволили мне это почувствовать. Вы прекрасный художник", – обратилась Узерли к Азыкбаевой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

"Самый искренний человек", – прокомментировала подписчица meryemuzerlife.