"Самый искренний человек". Звезда "Великолепного века" Узерли расплакалась на светском рауте

Актриса расплакалась прямо за столом, среди других гостей.
"Ваша энергия, ваше выступление, ваш прекрасный голос и песня, любовь, с которой вы нас приветствовали, в тот момент, когда вы пели для нас, тронули меня чисто и глубоко. Спасибо, что позволили мне это почувствовать. Вы прекрасный художник", – обратилась Узерли к Азыкбаевой.
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"Самый искренний человек", – прокомментировала подписчица meryemuzerlife.
Мерьем Узерли 12 августа исполнилось 38 лет. Она родилась в Касселе (Германия). Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака матери, Джанан – ее родная сестра.
Узерли стала широко известна по роли Хюррем Султан в сериале "Великолепный век" (2011).
6 сентября Узерли показала снимки, сделанные в Кыргызстане на премии Asian World TV Series Award.