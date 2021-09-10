Бульвар Шоубиз
 
10 сентября, 2021
 
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"Ей действительно за 50? Она потрясающе выглядит". Лопес показала фигуру и лицо крупным планом

Лопес: Back on the block
Лопес: Back on the block
Фото: jlo / Instagram

52-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес 9 сентября опубликовала в Instagram снимки, на которых запечатлена в сильно облегающем черном платье.

На снимках лицо певицы показано крупным планом.

Back on the block, – написала она. Это название американского композитора Куинси Джонса. Буквально переводится как "Назад на блок".

"Ей действительно за 50? Она потрясающе выглядит!" – прокомментировал подписчик eduardo_bernuil

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина "Стриптизерши".

Теги: Дженнифер Лопес, платье, фигура, актриса, певица
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