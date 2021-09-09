"Мое тело – мое дело". Соловий в откровенном виде снялась для мужского журнала Playboy

Соловий позировала в белом нижнем белье.

"Где-то с 5 класса я слышала множество объективаций моего тела, непрошенных оценок и советов по поводу длины моих юбок, яркого макияжа или "провокационного" поведения. К счастью, мне повезло с родными, которые принимали все мои эксперименты с внешностью и вместе с ними принимали меня", – рассказала она.

По словам Соловий, она в свои 28 лет чувствует себя достаточно самобытной и красивой, чтобы позволить себе быть откровенной на фото, видео или на сцене ради своего удовольствия.

"Когда я, 22-летний "цветочек" украинской музыки, впервые получила предложение публикации откровенных фото, я испугалась. И попала в известную ловушку "А что скажут люди?". И люди неоднократно рассказывали, как им принадлежит мое тело и что с ним делать, а что – нет. Выйти из токсичного контроля общества над проявлениями моей сексуальности – это мое личное восстановление независимости. Мне 28, я чувствую себя свободной, и теперь мне так безразлично. Я научилась наслаждаться жизнью, молодостью, красотой и наконец карьерой. Мое тело – мое дело", – заявила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Христина Соловіи * (@soloviyka)