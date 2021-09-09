"Как мама, красавица", "Очень элегантная женщина". Паперная позировала лежа на полу

"Улыбка", – написала она.
Паперная позировала лежа на полу.
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"Как мама, красавица", – прокомментировала подписчица zaec.nadezda22.
"Вы очень элегантная женщина", – заявила fram_boises.
Антонина Паперная родилась в 1990 году. Ее родители – Ольга Сумская и украинский актер Евгений Паперный – расстались в 1991 году, прожив вместе четыре с половиной года.
Паперная известна по фильмам и сериалам "Во имя любви", "Оттепель", "Куба", "Одна ложь на двоих", "Тонкие материи".
В гражданском браке с российским артистом Владимиром Яглычем Паперная родила двоих детей: дочь Еву (2017) и сына Даниила (2020).