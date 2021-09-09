"Как мама, красавица", "Очень элегантная женщина". Паперная позировала лежа на полу

"Улыбка", – написала она.

Паперная позировала лежа на полу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

"Как мама, красавица", – прокомментировала подписчица zaec.nadezda22.

"Вы очень элегантная женщина", – заявила fram_boises.

Контекст:

Антонина Паперная родилась в 1990 году. Ее родители – Ольга Сумская и украинский актер Евгений Паперный – расстались в 1991 году, прожив вместе четыре с половиной года.

Паперная известна по фильмам и сериалам "Во имя любви", "Оттепель", "Куба", "Одна ложь на двоих", "Тонкие материи".