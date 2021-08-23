"Красотка с шикарной фигуркой". Паперная в миниплатье крупным планом показала голые ноги

Она позировала, сидя в салоне автомобиля с открытой дверью, выставив голые ноги на передний план.

"Total black", – написала она. Это означает "тотальный черный". Так говорят о наряде, в котором использован только этот цвет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тоня Паперная (@tony__pepper)

"Ну красотка же с шикарной фигуркой", – прокомментировала подписчица kristinasaenkozhosan.