"Красотка с шикарной фигуркой". Паперная в миниплатье крупным планом показала голые ноги

Она позировала, сидя в салоне автомобиля с открытой дверью, выставив голые ноги на передний план.
"Total black", – написала она. Это означает "тотальный черный". Так говорят о наряде, в котором использован только этот цвет.
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"Ну красотка же с шикарной фигуркой", – прокомментировала подписчица kristinasaenkozhosan.
Антонина Паперная родилась в 1990 году. Ее родители – Ольга Сумская и украинский актер Евгений Паперный – расстались в 1991 году, прожив вместе четыре с половиной года.
Паперная известна по фильмам и сериалам "Во имя любви", "Оттепель", "Куба", "Одна ложь на двоих", "Тонкие материи".
В гражданском браке с российским артистом Владимиром Яглычем Паперная родила двоих детей: дочь Еву (2017) и сына Даниила (2020).