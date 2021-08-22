"Какая же вы красивая!", "Роскошная женщина!" Ольге Сумской исполнилось 55 лет

"Говорят, в свой день рождения нужно много мечтать! Начинаю вместе с вами, мои прекрасные друзья! И пусть исполнятся самые сокровенные желания! Быть добру!" – подписала снимки актриса.
В комментариях пользователи соцсети поздравили именинницу, пожелали ей всего наилучшего и высказали ей много комплиментов.
"Роскошная женщина!" – написала seromolotnatalia.
"С днем рождения, очаровательная женщина – муза Украины" – прокомментировала пост актрисы galinapetrova1356.
"Невероятная красавица!!!" – восхитилась macvala_so.
"Какая же вы красивая женщина! Счастья вам", – пожелала linii_tela_kiev.
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Ольга Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она дебютировала на экране в 1983 году в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки". Большую популярность актрисе принесла главная роль в телесериале "Роксолана" (1996–2003).
Актриса замужем за актером Виталием Борисюком. Они поженились в 1996 году. У пары есть дочь Анна (2002). Борисюк – второй муж Сумской. С первым мужем, актером Евгением Паперным, свадьба с которым состоялась в 1987 году, она прожила пять лет. От этих отношений у актрисы есть дочь Антонина Паперная (1990).
В мае 2021 года, по случаю серебряной свадьбы, Сумская и Борисюк повторно сочетались браком. Они живут вместе 30 лет, но расписались 25 лет назад.