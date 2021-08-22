Бульвар Шоубиз
 
22 августа, 2021
 
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"Какая же вы красивая!", "Роскошная женщина!" Ольге Сумской исполнилось 55 лет

В свой день рождения Сумская пожелала всем исполнения самых сокровенных желаний
В свой день рождения Сумская пожелала всем исполнения самых сокровенных желаний
Фото: olgasumska / Instagram

Украинской актрисе театра и кино Ольге Сумской исполнилось 55 лет. Поздно ночью 22 августа, в свой день рождения, она выложила в Instagram свои новые фото. На них она в длинном белом платье-вышиванке и с распущенными волосами позирует на природе на фоне цветов.

"Говорят, в свой день рождения нужно много мечтать! Начинаю вместе с вами, мои прекрасные друзья! И пусть исполнятся самые сокровенные желания! Быть добру!" – подписала снимки актриса.

В комментариях пользователи соцсети поздравили именинницу, пожелали ей всего наилучшего и высказали ей много комплиментов.

"Роскошная женщина!" – написала seromolotnatalia.

"С днем рождения, очаровательная женщина – муза Украины" – прокомментировала пост актрисы galinapetrova1356.

"Невероятная красавица!!!" – восхитилась macvala_so.

"Какая же вы красивая женщина! Счастья вам", – пожелала linii_tela_kiev.

Контекст:

Ольга Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она дебютировала на экране в 1983 году в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки". Большую популярность актрисе принесла главная роль в телесериале "Роксолана" (1996–2003).

Актриса замужем за актером Виталием Борисюком. Они поженились в 1996 году. У пары есть дочь Анна (2002). Борисюк – второй муж Сумской. С первым мужем, актером Евгением Паперным, свадьба с которым состоялась в 1987 году, она прожила пять лет. От этих отношений у актрисы есть дочь Антонина Паперная (1990).

В мае 2021 года, по случаю серебряной свадьбы, Сумская и Борисюк повторно сочетались браком. Они живут вместе 30 лет, но расписались 25 лет назад.

Теги: Ольга Сумская, актриса
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