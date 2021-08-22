"Какая же вы красивая!", "Роскошная женщина!" Ольге Сумской исполнилось 55 лет

В свой день рождения Сумская пожелала всем исполнения самых сокровенных желаний Фото: olgasumska / Instagram

"Говорят, в свой день рождения нужно много мечтать! Начинаю вместе с вами, мои прекрасные друзья! И пусть исполнятся самые сокровенные желания! Быть добру!" – подписала снимки актриса.

В комментариях пользователи соцсети поздравили именинницу, пожелали ей всего наилучшего и высказали ей много комплиментов.

"Роскошная женщина!" – написала seromolotnatalia.

"С днем рождения, очаровательная женщина – муза Украины" – прокомментировала пост актрисы galinapetrova1356.

"Невероятная красавица!!!" – восхитилась macvala_so.

"Какая же вы красивая женщина! Счастья вам", – пожелала linii_tela_kiev.

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