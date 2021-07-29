Бульвар Шоубиз
 
29 июля, 2021
 
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"Беременность делает женщину божественно красивой". 54-летняя Сумская показала свое обнаженное фото

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За несколько часов пост актрисы набрал больше 18 тыс. лайков и почти 200 комментариев
За несколько часов пост актрисы набрал больше 18 тыс. лайков и почти 200 комментариев
Фото: olgasumska / Instagram

Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская 29 июля запостила в Instagram свое обнаженное фото. На снимке артистка позирует голой, одной рукой прикрывая грудь и поддерживаю легкую прозрачную накидку, а другой – поддерживая свой живот.

"2002 год… Беременна Анной", – подписала снимок Сумская, имея в виду свою младшую дочь.

За несколько часов пост актрисы набрал больше 18 тыс. лайков и почти 200 комментариев.

На комментарий одной из подписчиц "Думала, это свежее фото" Сумская ответила: "Я была бы счастлива".

"Я сперва подумала, что это сейчас, а не 2002-й. Совсем не изменилась. Огонь!" – считает пользователь с ником tania_.

"Беременность делает женщину божественно красивой", – заметила olgazlotnyk.

Контекст:

Ольга Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Она вышла замуж за Борисюка в 1996 году. У пары есть дочь Анна (2002).

Борисюк – второй муж актрисы. С первым мужем, актером Евгением Паперным, свадьба с которым состоялась в 1987 году, она прожила пять лет. От этих отношений у Сумской есть дочь Антонина Паперная (1990).

В мае 2021 года, по случаю серебряной свадьбы, Сумская и Борисюк повторно сочетались браком. Они живут вместе 30 лет, но расписались 25 лет назад.

Теги: беременность, Ольга Сумская, фотосессия, фото
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