"Беременность делает женщину божественно красивой". 54-летняя Сумская показала свое обнаженное фото

"2002 год… Беременна Анной", – подписала снимок Сумская, имея в виду свою младшую дочь.
За несколько часов пост актрисы набрал больше 18 тыс. лайков и почти 200 комментариев.
На комментарий одной из подписчиц "Думала, это свежее фото" Сумская ответила: "Я была бы счастлива".
"Я сперва подумала, что это сейчас, а не 2002-й. Совсем не изменилась. Огонь!" – считает пользователь с ником tania_.
"Беременность делает женщину божественно красивой", – заметила olgazlotnyk.
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Ольга Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Она вышла замуж за Борисюка в 1996 году. У пары есть дочь Анна (2002).
Борисюк – второй муж актрисы. С первым мужем, актером Евгением Паперным, свадьба с которым состоялась в 1987 году, она прожила пять лет. От этих отношений у Сумской есть дочь Антонина Паперная (1990).
В мае 2021 года, по случаю серебряной свадьбы, Сумская и Борисюк повторно сочетались браком. Они живут вместе 30 лет, но расписались 25 лет назад.