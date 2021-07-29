"Беременность делает женщину божественно красивой". 54-летняя Сумская показала свое обнаженное фото

За несколько часов пост актрисы набрал больше 18 тыс. лайков и почти 200 комментариев Фото: olgasumska / Instagram

"2002 год… Беременна Анной", – подписала снимок Сумская, имея в виду свою младшую дочь.

За несколько часов пост актрисы набрал больше 18 тыс. лайков и почти 200 комментариев.

На комментарий одной из подписчиц "Думала, это свежее фото" Сумская ответила: "Я была бы счастлива".

"Я сперва подумала, что это сейчас, а не 2002-й. Совсем не изменилась. Огонь!" – считает пользователь с ником tania_.

"Беременность делает женщину божественно красивой", – заметила olgazlotnyk.

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