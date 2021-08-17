"Мама красавица, а дочь одели, как чучело". Сумская в платье собственного дизайна прошлась по красной дорожке кинофестиваля

Собственный бренд женской одежды актриса презентовала в декабре 2019 года. Тогда она рассказывала, что каждый наряд стоит от $500 до $1 тыс.

Фотографии актрисы с красной дорожки набрали больше 12,4 тыс. лайков и свыше 150 комментариев.

"Такие красавицы", – прокомментировала снимки телеведущая Леся Никитюк.

"О-о-очень красивые", – написала певица Ольга Полякова.

"Платье – космос", – оценила наряд solovyschka.

"Простите меня за критику, но... Вы выглядите моложе дочери. Наряд совсем не подходит ей. Увеличивает и старит. Не портите девочку", – потребовала aleshka2309.

"Мама красавица, а Аню одели, как чучело, хотя очень красивая девушка", – считает ira_savran.

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