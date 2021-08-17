"А дети точно твои? По твоей шикарной фигуре и не скажешь". Дочь Сумской показала фигуру в бикини

Паперная позирует в кадре в черном купальнике, сидя на надувном круге. Рядом с ней находится ее дочь Ева – она плавает на круге, держась за руку матери.

"А дети точно твои? По твоей шикарной фигуре и не скажешь", – прокомментировали ролик подписчики.

"Что за русалка? Пресс какой! Ноги! Обалдеть", – оценили видео фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тоня Паперная (@tony__pepper)