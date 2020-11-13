"Кайф", "Ну какая же классная!". Паперная засветила грудь в откровенном декольте

Проживающая в России 30-летняя украинская актриса Антонина Паперная позировала в белой майке.

Паперная: Ну как вы там? Фото: tonya_papernaya / Instagram

Проживающая в России украинская актриса Антонина Паперная разместила в Instagram подборку снимков, на которых продемонстрировала глубокое декольте. Она позировала в белой облегающей майке.

"Ну как вы там?" – спросила актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тоня Паперная (@tonya_papernaya)

Подписчики отреагировали на ее снимки.

"Кайф", – написала anastasi_kors.

"Ну какая же классная! Очень нравитесь и как актриса, и как человек из Instagram" , – заявила mississtaw.

Антонина Паперная – старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, которую она родила в браке с актером Евгением Паперным.

В апреле 2020 года Паперная стала мамой во второй раз, родив сына Владимира. Отец ребенка – российский актер Владимир Яглыч. У Паперной и Яглыча также есть старшая дочь Ева, которая родилась в 2017 году.