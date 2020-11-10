"Где там вы, а где дочь?", "Две сестрички". В Instagram обсуждают фото 54-летней Сумской с 30-летней дочерью

По мнению поклонников украинской актрисы Ольги Сумской, они с дочерью Антониной выглядят как сестры, а не как мама и дочь.

Сумской в августе исполнилось 54 года Фото: olgasumska / Instagram

54-летняя украинская актриса Ольга Сумская поделилась в Instagram снимком с 30-летней дочерью Антониной.

"Моя взрослая дочь Тоня Паперная", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram my adult daughter @tonya_papernaya * Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska) 9 Ноя 2020 в 11:22 PST

Подписчики прокомментировали фото.

"Прекрасные девушки", – написала olenayashkina.

"А где там вы, а где дочь?" – спросил artbond007.

"Олечка, две сестрички", – отметил antongonchar.

Сумская – мать двоих дочерей: Антонины Паперной (1990) и Анны Борисюк (2002).

Старшая дочь актрисы Паперная в апреле 2020 года во второй раз стала мамой. У нее родился сын. Вместе с гражданским супругом, российским актером Владимиром Яглычем она также воспитывает дочь Еву (2017).

Ольга Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Она обладательница званий "Заслуженная артистка Украины", "Народная артистка Украины", лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996).