Дочь Сумской Паперная прокомментировала отношения с младшей сестрой

Проживающая в России украинская актриса Антонина Паперная 29 октября в Instagram сообщила, что благодаря усилиям матери – украинской актрисы Ольги Сумской – у нее сложились правильные отношения с младшей на 12 лет сестрой Анной Борисюк.
"Я была старшей сестрой в семье, мама всегда призывала нас к любви и выстроила между нами правильные отношения. Конкуренции не было, наверное, в силу большой разницы в возрасте. Я чувствовала себя авторитетом в отношениях с сестрой, которую, кстати, очень люблю", – написала она.
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Все мы братья и сёстры Нет нет, это я не про христианство . Начала читать интересную книгу «Братья и сёстры» Адель Фербер , книга о конкуренции между братьями и сёстрами и о том, как взрастить между ними любовь и правильные отношения . И так стало интересно послушать истории других. Я вот была старшей сестрой в семье , мама всегда призывала нас к любви и ,все таки ,выстроила между нами правильные отношения. Конкуренции как таковой не было ,наверное , в силу большой разницы в возрасте( почти 12 лет) , и ,скорее, я чувствовала себя таким себе авторитетом в отношениях с сестрой , которую я ,кстати говоря, очень люблю Так стало интересно дружите ли вы со своими братьями ,сёстрами ? Верите ли в то,что конкуренция заложена природой ? Или готовы опровергнуть ?
Антонина Паперная – старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, которую она родила в 1990 году браке с актером Евгением Паперным.
У нее есть младшая сестра Анна (2002). Ее отец – нынешний супруг Сумской актер Виталий Борисюк.