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29 октября, 2020
 
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Дочь Сумской Паперная прокомментировала отношения с младшей сестрой

Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской артистка Антонина Паперная считает, что в отношениях с младшей сестрой Анной Борисюк чувствовала себя в детстве авторитетом.

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Паперная старшая дочь Сумской
Паперная – старшая дочь Сумской
Фото: tonya_papernaya / Instagram

Проживающая в России украинская актриса Антонина Паперная 29 октября в Instagram сообщила, что благодаря усилиям матери – украинской актрисы Ольги Сумской – у нее сложились правильные отношения с младшей на 12 лет сестрой Анной Борисюк.

"Я была старшей сестрой в семье, мама всегда призывала нас к любви и выстроила между нами правильные отношения. Конкуренции не было, наверное, в силу большой разницы в возрасте. Я чувствовала себя авторитетом в отношениях с сестрой, которую, кстати, очень люблю", – написала она.

Антонина Паперная – старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, которую она родила в 1990 году браке с актером Евгением Паперным. 

У нее есть младшая сестра Анна (2002). Ее отец – нынешний супруг Сумской актер Виталий Борисюк.

Теги: дети, Ольга Сумская, Антонина Паперная, Анна Борисюк
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