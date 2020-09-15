Паперная рассказала, как возраст изменил отношение к своей внешности

Проживающая в России украинская актриса Антонина Паперная заявила, что с возрастом стала менее критично относиться к своей внешности. Об этом она рассказала 15 сентября в Instagram.
"Как интересно с годами меняется самооценка .Лет в 20, будучи в своем идеальном весе, я относилась к своей внешности крайне критично и всегда была недовольна формой", – призналась актриса.
По словам Паперной, сейчас она абсолютно довольна своей фигурой, хотя еще не полностью восстановила фигуру после родов.
"И уверенности гораздо больше, несмотря на лишние килограммы", – рассказала актриса.
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Как же интересно с годами меняется самооценка . Лет в 20 ,в свое * м идеальном весе,к которому я вообще не понимаю как прии * ти (ну у меня и нет такои * цели) к своеи * внешности я относилась краи * не критично и всегда, вот прям ВСЕГДА была недовольна своеи * формои * . И вот мне уже чуть больше 25 я все еще * не пришла в форму после второи * беременности ,но я довольна тем ,как я выгляжу . Я благодарна природе за все,что она мне дала . И уверенности как-то гораздо больше,не смотря на лишние кг Думаю , это такои * вот классныи * эффект от трансформации во время - ходишь год как слоник и потом уже даже любои * наме * к на талию в радость Я ,собственно , к чему все это..... Цените ,любите себя и будьте в себе уверенны . Photo @photonaschastie
Антонина Паперная – старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, которую она родила в браке с актером Евгением Паперным. К слову, экс-супруг артистки также сообщил, что за время карантина похудел на 12 килограммов.
О второй беременности Паперной стало известно в январе 2020 года. В апреле 2020 года она стала мамой во второй раз, родив сына Владимира. Отец ребенка – российский актер Владимир Яглыч.
У Паперной и Яглыча также есть старшая дочь Ева, которая родилась в 2017 году.