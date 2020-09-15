Бульвар Шоубиз
 
15 сентября, 2020
 
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Паперная рассказала, как возраст изменил отношение к своей внешности

По словам проживающей в России 30-летней украинской актрисы Антонины Паперной, 10 лет назад она была к себе более требовательной, чем сейчас.

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Паперная: Как интересно с годами меняется самооценка
Паперная: Как интересно с годами меняется самооценка 
Фото: tonya_papernaya / Instagram

Проживающая в России украинская актриса Антонина Паперная заявила, что с возрастом стала менее критично относиться к своей внешности. Об этом она рассказала 15 сентября в Instagram. 

"Как интересно с годами меняется самооценка .Лет в 20, будучи в своем идеальном весе, я относилась к своей внешности крайне критично и всегда была недовольна формой", – призналась актриса. 

По словам Паперной, сейчас она абсолютно довольна своей фигурой, хотя еще не полностью восстановила фигуру после родов. 

"И уверенности гораздо больше, несмотря на лишние килограммы", – рассказала актриса. 

Антонина Паперная – старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, которую она родила в браке с актером Евгением Паперным. К слову, экс-супруг артистки также сообщил, что за время карантина похудел на 12 килограммов

О второй беременности Паперной стало известно в январе 2020 года. В апреле 2020 года она стала мамой во второй раз, родив сына Владимира. Отец ребенка – российский актер Владимир Яглыч. 

У Паперной и Яглыча также есть старшая дочь Ева, которая родилась в 2017 году. 

Теги: Антонина Паперная
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