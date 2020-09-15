Паперная рассказала, как возраст изменил отношение к своей внешности

По словам проживающей в России 30-летней украинской актрисы Антонины Паперной, 10 лет назад она была к себе более требовательной, чем сейчас.

Проживающая в России украинская актриса Антонина Паперная заявила, что с возрастом стала менее критично относиться к своей внешности. Об этом она рассказала 15 сентября в Instagram.

"Как интересно с годами меняется самооценка .Лет в 20, будучи в своем идеальном весе, я относилась к своей внешности крайне критично и всегда была недовольна формой", – призналась актриса.

По словам Паперной, сейчас она абсолютно довольна своей фигурой, хотя еще не полностью восстановила фигуру после родов.

"И уверенности гораздо больше, несмотря на лишние килограммы", – рассказала актриса.

Антонина Паперная – старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, которую она родила в браке с актером Евгением Паперным. К слову, экс-супруг артистки также сообщил, что за время карантина похудел на 12 килограммов.

О второй беременности Паперной стало известно в январе 2020 года. В апреле 2020 года она стала мамой во второй раз, родив сына Владимира. Отец ребенка – российский актер Владимир Яглыч.

У Паперной и Яглыча также есть старшая дочь Ева, которая родилась в 2017 году.