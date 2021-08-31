"Идет маскулинность", "Личность", "Очень стильно". Паперная обнародовала новый фотосет

"Свеженькая фотосессия. Давно не фотографировалась. Даже волновалась, как оно получится. В итоге – буквально за час сделали красивые фоточки", – написала она.
Свой образ для снимков Паперная охарактеризовала как "минимал".
"Люблю, когда одежда украшает человека, а не наоборот", – написала актриса.
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"Все же как тебе идет маскулинность эта", – заметила подписчица nastasya_lifestyle.
"Личность", – написала maryna.tsymbal.
"Очень стильно", – отметила liliya_chagley.
Антонина Паперная родилась в 1990 году. Ее родители – Ольга Сумская и украинский актер Евгений Паперный – расстались в 1991 году, прожив вместе четыре с половиной года.
Паперная известна по фильмам и сериалам "Во имя любви", "Оттепель", "Куба", "Одна ложь на двоих", "Тонкие материи".
В гражданском браке с российским артистом Владимиром Яглычем Паперная родила двоих детей: дочь Еву (2017) и сына Даниила (2020).