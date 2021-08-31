"Идет маскулинность", "Личность", "Очень стильно". Паперная обнародовала новый фотосет

Паперная: Люблю, когда одежда украшает человека, а не наоборот Фото: tony__pepper / Instagram

"Свеженькая фотосессия. Давно не фотографировалась. Даже волновалась, как оно получится. В итоге – буквально за час сделали красивые фоточки", – написала она.

Свой образ для снимков Паперная охарактеризовала как "минимал".

"Люблю, когда одежда украшает человека, а не наоборот", – написала актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тоня Паперная (@tony__pepper)

"Все же как тебе идет маскулинность эта", – заметила подписчица nastasya_lifestyle.

"Личность", – написала maryna.tsymbal.

"Очень стильно", – отметила liliya_chagley.