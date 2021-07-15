"Ой, какой пресс", " И фигурка отпад". Подписчики обсуждают фото Паперной в бикини

Паперная позирует в кадре, сидя на шезлонге возле бассейна.

"Погода чудесная", – подписала фото актриса.

"Ох, какой пресс", – прокомментировали фото подписчики.

"И фигурка отпад", – оценили снимок пользователи сети.

"Тоня, видны труды спорта и питания", – написали в комментариях фолловеры.

Контекст:

Антонина Паперная родилась в 1990 году в Украине. Ее родители – Ольга Сумская и украинский актер Евгений Паперный – расстались в 1991 году, прожив вместе четыре с половиной года.

В 2015 году Паперная окончила Московский театральный институт имени Бориса Щукина Она известна по фильмам и сериалам "Во имя любви", "Оттепель", "Куба", "Одна ложь на двоих", "Тонкие материи".