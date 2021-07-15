"Ой, какой пресс", " И фигурка отпад". Подписчики обсуждают фото Паперной в бикини

Паперная позирует в кадре, сидя на шезлонге возле бассейна.
"Погода чудесная", – подписала фото актриса.
"Ох, какой пресс", – прокомментировали фото подписчики.
"И фигурка отпад", – оценили снимок пользователи сети.
"Тоня, видны труды спорта и питания", – написали в комментариях фолловеры.
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Антонина Паперная родилась в 1990 году в Украине. Ее родители – Ольга Сумская и украинский актер Евгений Паперный – расстались в 1991 году, прожив вместе четыре с половиной года.
В 2015 году Паперная окончила Московский театральный институт имени Бориса Щукина Она известна по фильмам и сериалам "Во имя любви", "Оттепель", "Куба", "Одна ложь на двоих", "Тонкие материи".
В гражданском браке с российским артистом Владимиром Яглычем Паперная родила двоих детей: дочь Еву (2017) и сына Даниила (2020). Актриса живет и работает в России.
В своем микроблоге актриса делится с подписчиками публикациями о том, как приводит свое тело в в форму после вторых родов.