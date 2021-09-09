"Выглядишь, как храбрый зверь", "Королева". 52-летняя Лопес в корсете кокетливо улыбнулась на камеру

"Достаточно D&G?" – спросила она.
Лопес прошлась в брюках с цветочным принтом, корсете, расшитом золотом кейпе и босоножках на массивной платформе и каблуке. Она кокетливо улыбнулась на камеру.
Съемки промокампании проходили в Венеции.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Ты выглядишь как храбрый зверь, умный и дерзкий. И все же я думаю, что смогу тебя приручить", – прокомментировала подписчица Christina_bhaskaraa.
"Такая королева", – заявила itskend0ll.
Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.
Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина "Стриптизерши".