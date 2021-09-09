"Выглядишь, как храбрый зверь", "Королева". 52-летняя Лопес в корсете кокетливо улыбнулась на камеру

"Достаточно D&G?" – спросила она.

Лопес прошлась в брюках с цветочным принтом, корсете, расшитом золотом кейпе и босоножках на массивной платформе и каблуке. Она кокетливо улыбнулась на камеру.

Съемки промокампании проходили в Венеции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

"Ты выглядишь как храбрый зверь, умный и дерзкий. И все же я думаю, что смогу тебя приручить", – прокомментировала подписчица Christina_bhaskaraa.

"Такая королева", – заявила itskend0ll.