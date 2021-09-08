"Пошлятина", "Когда порнуху ждать с вашим участием?" Глюк'oZa показала, как принимает душ, гладя себя

Певица позировала под душем, томно изгибаясь и поглаживая себя.

"Я "Пина Колада", – написала она строчку из своей песни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic)

"Пошлятина", – прокомментировала подписчица tsapko61.

"Когда порнуху уже ждать с вашим участием?" – спросил rafik_h86.

"Муж не против такое выставлять?" – поинтересовалась mariyaoleynikova9.