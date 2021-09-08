"Пошлятина", "Когда порнуху ждать с вашим участием?" Глюк'oZa показала, как принимает душ, гладя себя

Певица позировала под душем, томно изгибаясь и поглаживая себя.
"Я "Пина Колада", – написала она строчку из своей песни.
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"Пошлятина", – прокомментировала подписчица tsapko61.
"Когда порнуху уже ждать с вашим участием?" – спросил rafik_h86.
"Муж не против такое выставлять?" – поинтересовалась mariyaoleynikova9.
Глюк'оZа (настоящее имя – Наталья Ионова) родилась 7 июня 1986 года.
17 июня 2006 года Глюкоза вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова, совладельца нефтяной компании Ruspetro. У пары двое детей – 13-летняя Лидия и девятилетняя Вера.