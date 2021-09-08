"С крыльями в полете". У Джанабаевой ветром подняло одежду

Джанабаева: Шепотом договорюсь с ветрами… Кажется, сегодня я смогу и это. Хорошего дня вам Фото: albinadzhanabaeva / Instagram

Джанабаева запечатлена в черных брюках, кроссовках и кардиганом с цветочным принтом, который подняло вверх ветром.

"Шепотом договорюсь с ветрами… Кажется, сегодня я смогу и это. Хорошего дня вам", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

"Удачи. И с крыльями в полете", – прокомментировала подписчица elena_dratova.

"Потрясающе", – написала albina._love_.