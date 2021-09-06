"Я завидую вашему мужу", "Валерию очень повезло". Джанабаева сменила тон волос и крупным планом показала лицо

Певица окрасила волосы в пепельно-русый тон и показала лицо крупным планом.

"Вы очень красивая, Валерию [Меладзе] очень повезло", – заявила подписчица _anastasiya_kosheleva_.

"Я завидую вашему мужу", – признался quadaxele.

"Вот этот цвет – отлично", – отметила kartiny.decor.kazan.

"Каждый раз залипаю на цвет ваших глаз", – написал kantlyy.

До этого у Джанабаевой был золотисто-русый цвет волос.

Контекст:

Джанабаева с 2004-го по 2013 год выступала в составе украинско-российской группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива артистка начала сольную карьеру. В ее дискографии один студийный альбом.

Певица замужем за своим коллегой Валерием Меладзе. Они поженились в 2014 году. Пара воспитывает двух сыновей – Константина (2004) и Луку (2014). Дочь Агата родилась у них в апреле 2021 года.

От первого брака у Меладзе есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью Ириной Меладзе артист развелся в январе 2014 года.