"Осень наступила, выпали листы, мне никто не нужен, кроме ты". Джанабаева и Меладзе опубликовали унылые фотографии

Джанабаева и Меладзе поженились в 2014 году Фото: meladzevalerian / Instagram

"Осень наступила, Высохли цветы. И глядят уныло… Оба… Я да ты", – подписал певец фото.

На нем Меладзе предстал в белой меховой шапке, а жена – в кепке, они стоят на фоне облетевшего дерева.

В комментариях подписчики признались в любви паре.

"Не, неправильный стих. Осень наступила, выпали листы, мне никто не нужен, кроме ты!" – предложила свой вариант maha301183.

"Обожаю вас", – написала _anastasiya_kosheleva_.

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