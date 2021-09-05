Бульвар Шоубиз
 
05 сентября, 2021
 
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"Осень наступила, выпали листы, мне никто не нужен, кроме ты". Джанабаева и Меладзе опубликовали унылые фотографии

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Джанабаева и Меладзе поженились в 2014 году
Джанабаева и Меладзе поженились в 2014 году
Фото: meladzevalerian / Instagram

Российский певец Валерий Меладзе 4 сентября опубликовал в Instagram шуточное фото с женой, певицей Альбиной Джанабаевой.

"Осень наступила, Высохли цветы. И глядят уныло… Оба… Я да ты", – подписал певец фото.

На нем Меладзе предстал в белой меховой шапке, а жена – в кепке, они стоят на фоне облетевшего дерева.

В комментариях подписчики признались в любви паре.

"Не, неправильный стих. Осень наступила, выпали листы, мне никто не нужен, кроме ты!" – предложила свой вариант maha301183.

"Обожаю вас", – написала _anastasiya_kosheleva_.

Контекст:

Джанабаева и Меладзе поженились в 2014 году. Пара воспитывает двух сыновей – Константина (2004) и Луку (2014). В апреле 2021 года у них родилась дочь Агата.

От первого брака у Меладзе есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью Ириной артист развелся в январе 2014 года.

После рождения дочери супруги начали снимать шуточные ролики, в которых показывают жизнь родителей маленького ребенка.

Теги: Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева
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