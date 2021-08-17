"Вот что значит "дорогая женщина". Альбина Джанабаева показала свое фото в кабриолете

"Почему так путаются мысли? Почему так часто меркнет свет? Я к тебе пришла из прошлой жизни. В этой мне с тобою жизни нет. А я сяду в кабриолет…" – процитировала строки из песни Любови Успенской Джанабаева.

Пост 42-летней певицы набрал больше 9 тыс. лайков.

"Шикарная женщина во всех смыслах! Всегда воспитанно, не вульгарно (как у других бывает), ничего лишнего, изящно… Вот что значит "дорогая женщина", – прокомментировала пост певицы mai0105877.

"Смелый и прекрасный образ многодетной мамочки. Браво!" – похвалила galina.nizova01.

"Правду говорят, что дочка забирает красоту матери..." – написала irishka_parakhina.

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