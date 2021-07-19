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19 июля, 2021
 
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"Такие счастливые, аж бесите". Джанабаева с мужем искупалась в озере во время грозы

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Джанабаева: Сегодня целый день идет дождь. Солнца нет, зато есть гроза
Джанабаева: Сегодня целый день идет дождь. Солнца нет, зато есть гроза
Фото: albinadzhanabaeva / Instagram

Российская певица Альбина Джанабаева 19 июля разместила в Instagram ролик, на котором запечатлена во время отдыха на озере под дождем вместе со своим мужем, российским певцом Валерием Меладзе.

"Сегодня целый день идет дождь. Солнца нет, зато есть гроза. Счастливые молодые родители выбрались из дома, чтобы насладиться летом", – прокомментировала происходящее на камеру певица.

"Прямо такие счастливые, аж бесите", – отреагировали на ролик фолловеры.

Контекст:

Джанабаева и Меладзе поженились в 2014 году. Пара воспитывает двоих сыновей – Константина (2004) и Луку (2014). В апреле 2021 года у них родилась дочь Агата.

От первого брака у Меладзе есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью Ириной Меладзе артист развелся в январе 2014 года.

После рождения дочери супруги начали снимать шуточные ролики, в которых показывают жизнь родителей маленького ребенка.

Теги: Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева, семья, отдых
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