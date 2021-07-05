"Фигасе красавчик!", "Это уже разгул пошел", "На Альбину похож". Джанабаева показала младшего сына от Меладзе

"Именинник вот как счастлив. Спасибо всем за поздравления и теплые пожелания. Ура!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

Подписчики отреагировали на пост.

"Фигасе красавчик! Счастья ему побольше... Ну и родителям чтоб перепало", – прокомментировала darya.cuznetsova.

"Это уже разгул пошел. А начал он с гироскутера с коляской", – отметила tsarevnats.

"На Альбину похож!" – заявила liliiaurudzheva.