"Фигасе красавчик!", "Это уже разгул пошел", "На Альбину похож". Джанабаева показала младшего сына от Меладзе

"Именинник вот как счастлив. Спасибо всем за поздравления и теплые пожелания. Ура!" – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Подписчики отреагировали на пост.
"Фигасе красавчик! Счастья ему побольше... Ну и родителям чтоб перепало", – прокомментировала darya.cuznetsova.
"Это уже разгул пошел. А начал он с гироскутера с коляской", – отметила tsarevnats.
"На Альбину похож!" – заявила liliiaurudzheva.
Джанабаева показывала, как ее сын катается на гироскутере 2 июля.
Лука – младший сын Джанабаевой и ее мужа, российского певца Валерия Меладзе. Они поженились в 2014 году. Пара также воспитывает старшего сына Константина (2004) и дочь Агату, которая родилась в апреле 2021 года.
От первого брака у Меладзе есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью Ириной Меладзе артист развелся в январе 2014 года.