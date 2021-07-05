Бульвар Шоубиз
 
05 июля, 2021
 
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"Фигасе красавчик!", "Это уже разгул пошел", "На Альбину похож". Джанабаева показала младшего сына от Меладзе

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У Джанабаевой и Меладзе трое детей
У Джанабаевой и Меладзе трое детей
Фото: albinadzhanabaeva / Instagram

Российская певица Альбина Джанабаева на своей странице в Instagram поделилась роликом с участием своего семилетнего сына Луки.

"Именинник вот как счастлив. Спасибо всем за поздравления и теплые пожелания. Ура!" – написала она.

Подписчики отреагировали на пост.

"Фигасе красавчик! Счастья ему побольше... Ну и родителям чтоб перепало", – прокомментировала darya.cuznetsova.

"Это уже разгул пошел. А начал он с гироскутера с коляской", – отметила tsarevnats.

"На Альбину похож!" – заявила liliiaurudzheva.

Контекст:

Джанабаева показывала, как ее сын катается на гироскутере 2 июля.

Лука – младший сын Джанабаевой и ее мужа, российского певца Валерия Меладзе. Они поженились в 2014 году. Пара также воспитывает старшего сына Константина (2004) и дочь Агату, которая родилась в апреле 2021 года.

От первого брака у Меладзе есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью Ириной Меладзе артист развелся в январе 2014 года.

Теги: Валерий Меладзе, дети, Альбина Джанабаева, певица, родители
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