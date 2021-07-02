"Вот это двор!", "Хорошо живете", "Альбина, проведите экскурсию". Джанабаева выложила в сеть ролик, снятый во дворе дома

"С днем рождения, наш дорогой мальчик! Яркий, талантливый, спортивный и неугомонный. Всегда оставайся таким. Любим. P.S. Коляска пустая", – подписала певица ролик.

"Вот это двор!" – отреагировали на ролик пользователи сети.

"Какой прекрасный сад. Альбина, проведите экскурсию", – попросили поклонники.

"Хорошо живете", – прокомментировали ролик подписчики.

Контекст:

Лука – младший сын Джанабаевой и ее мужа, российского певца Валерия Меладзе. Они поженились в 2014 году. Пара также воспитывает старшего сына Константина (2004) и дочь Агату, которая родилась в апреле 2021 года.

От первого брака у Меладзе есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью Ириной Меладзе артист развелся в январе 2014 года.