"Красивая женщина!", "Нежность просто зашкаливает". Джанабаева показала лицо крупным планом

"Наша жизнь соткана из историй… Всех и не расскажешь. Крохотную частичку своих мыслей и историй я рассказала вам в новом выпуске "Каравана историй", – написала она.

Певица отметила, что интервью выйдет в июле.

"Красивая женщина!" – прокомментировал zhanzhak_ast.

"Нежность просто зашкаливает. Вы – чудо", – отметила svetik220473.

Днем ранее Джанабаева показала бэкстейдж этой фотосессии.

Контекст:

Джанабаева с 2004-го по 2013 год выступала в составе украинско-российской группы "ВИА Гра" После ухода из коллектива артистки начали сольную карьеру. В ее дискографии один студийный альбом.

Джанабаева замужем за российским певцом Валерием Меладзе. Они поженились в 2014 году. Пара воспитывает двух сыновей – Константина (2004) и Луку (2014). В апреле 2021 года у пары родилась дочь Агата.

От первого брака у Меладзе есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью Ириной Меладзе артист развелся в январе 2014 года.