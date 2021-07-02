"В этом возрасте в нем уже так много мужского". Меладзе показал младшего сына верхом на пони

На снимке Лука запечатлена верхом на пони.

"Сегодня нашему сыночку Луке исполняется семь лет! В этом раннем возрасте в нем уже так много мужского. Вообще современные дети восхищают меня способностью впитывать знания, свободой мышления, умением отстаивать свое мнение. Но как же много нужно стараться нам, взрослым, что бы сделать этот мир совершеннее, и что бы наши дети были мудрее и добрее нас", – подписал снимок артист.

Контекст:

Лука –младший сын Меладзе и его жены, российской певицы Альбины Джанабаевой. Они поженились в 2014 году. Пара также воспитывает старшего сына Константина (2004) и дочь Агату, которая родилась в апреле 2021 года.

От первого брака у Меладзе есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью Ириной Меладзе артист развелся в январе 2014 года.