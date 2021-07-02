"Конечно, тяжело после 45 лет". Джанабаева показала, как они спят с 56-летним Меладзе

Джанабаева: Когда ты родитель младенца, то особенно ценишь каждую свободную минуту Фото: albinadzhanabaeva / Instagram

"Когда ты родитель младенца, то особенно ценишь каждую свободную минуту", – написала она.

В ролике Джанабаева и Меладзе спят при любом удобном моменте: за столом, в автомобиле, за кулисами сцены. Также в подборке показано, как Джанабаева якобы дремлет в тот момент, как визажист красит ей губы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

"Да, конечно, тяжело после 45 лет", – отметила подписчица khelchyam.r.