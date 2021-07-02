"Конечно, тяжело после 45 лет". Джанабаева показала, как они спят с 56-летним Меладзе

"Когда ты родитель младенца, то особенно ценишь каждую свободную минуту", – написала она.
В ролике Джанабаева и Меладзе спят при любом удобном моменте: за столом, в автомобиле, за кулисами сцены. Также в подборке показано, как Джанабаева якобы дремлет в тот момент, как визажист красит ей губы.
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"Да, конечно, тяжело после 45 лет", – отметила подписчица khelchyam.r.
Джанабаева с 2004-го по 2013 год выступала в составе украинско-российской группы "ВИА Гра" После ухода из коллектива артистка начала сольную карьеру. В ее дискографии один студийный альбом.
Джанабаева замужем за российским певцом Валерием Меладзе. Они поженились в 2014 году. Пара воспитывает двух сыновей – Константина (2004) и Луку (2014). В апреле 2021 года у пары родилась дочь Агата.
От первого брака у Меладзе есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью Ириной Меладзе артист развелся в январе 2014 года.