"Видно, что Валерию с вами очень интересно и весело". Джанабаева показала, как они с Меладзе делят домашние обязанности

Джанабаева и Меладзе поженились в 2014 году Фото: albinadzhanabaeva / Instagram

"Девочки, профессионально обучаю игре "камень, ножницы, бумага", – подписала ролик артистка.

На видео супруги показали, как с помощью этой игры определяют, кому из них выполнять ту или иную работу по дому. Так, Джанабаевой пришлось сверлить дрелью стену, чинить автомобиль и стричь газон, а ее мужу – мыть посуду и готовить обед.

Съемки ролика проходили в доме артистов – в кадр попали интерьер их кухни, одной из комнат, а также площадка перед домом.

"Видно, что Валерию с вами очень интересно и весело", – оценили видео фолловеры.

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Этот же ролик у себя на странице опубликовал и Меладзе.

"В семейной жизни главное что? Правильно! Научиться играть в "камень, ножницы, бумага", – написал он.

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