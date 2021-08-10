Джанабаева и Меладзе после страстного поцелуя в авто поссорились из-за четырехмесячной дочери

По сюжету артисты собираются в дорогу со своей четырехмесячной дочерью – сперва Джанабаева и Меладзе демонстрируют на камеру страстный поцелуй в салоне автомобиля, но под конец ролика выясняется, что они взяли с собой все, кроме ребенка.

"А ребенок где?" – повышая голос, спросил у Джанабаевой Меладзе.

"А где ребенок?" – переспросила она. После этого супруги начинают ссориться, а в итоге поездка отменяется.

"Случай из жизни. Не забывайте о главном", – подписала ролик артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)