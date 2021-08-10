Джанабаева и Меладзе после страстного поцелуя в авто поссорились из-за четырехмесячной дочери

По сюжету артисты собираются в дорогу со своей четырехмесячной дочерью – сперва Джанабаева и Меладзе демонстрируют на камеру страстный поцелуй в салоне автомобиля, но под конец ролика выясняется, что они взяли с собой все, кроме ребенка.
"А ребенок где?" – повышая голос, спросил у Джанабаевой Меладзе.
"А где ребенок?" – переспросила она. После этого супруги начинают ссориться, а в итоге поездка отменяется.
"Случай из жизни. Не забывайте о главном", – подписала ролик артистка.
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Джанабаева и Меладзе поженились в 2014 году. Пара воспитывает двоих сыновей – Константина (2004) и Луку (2014). В апреле 2021 года у них родилась дочь Агата.
От первого брака у Меладзе есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью Ириной Меладзе артист развелся в январе 2014 года.
После рождения дочери супруги начали снимать шуточные ролики, в которых показывают жизнь родителей маленького ребенка.