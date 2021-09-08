"Прекратите выпячивать свой зад!", "Неприличная", "Тигрица". Maruv в неглиже позировала на балконе в Монако

"На этой неделе будут нестись отпускные фоточки. Расскажу вам немножко про Монако. Этот одно из моих самых любимых мест на планете. Влюбилась я в него с первого взгляда", – призналась она.

По словам Maruv, ей понравилась местная архитектура.

"Люди очень расслабленные и жизнь здесь размеренная. Вечером дамы в красивых платьях и мужчины в костюмах, кабриолеты, яхты, ощущение, как будто ты в старом фильме про "нелегкую" жизнь буржуазии. Короче, здешний вайб – это дорого-богато, но со вкусом и аристократично. Желаю каждому хоть раз в жизни здесь побывать", – заявила она.

На одном из снимков, которыми Maruv сопроводила пост, она позирует на балконе в неглиже – красном пеньюаре с черным кружевом, на втором – в мини-платье на лестнице.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARUV (@maruvofficial)

"Прекратите выпячивать свой зад!" – призвала подписчица zhelvakovaalla.

"Неприличная", – написала sara_aaros.

"Тигрица этой жизни", – заявил maskevich97.