"Прекратите выпячивать свой зад!", "Неприличная", "Тигрица". Maruv в неглиже позировала на балконе в Монако

"На этой неделе будут нестись отпускные фоточки. Расскажу вам немножко про Монако. Этот одно из моих самых любимых мест на планете. Влюбилась я в него с первого взгляда", – призналась она.
По словам Maruv, ей понравилась местная архитектура.
"Люди очень расслабленные и жизнь здесь размеренная. Вечером дамы в красивых платьях и мужчины в костюмах, кабриолеты, яхты, ощущение, как будто ты в старом фильме про "нелегкую" жизнь буржуазии. Короче, здешний вайб – это дорого-богато, но со вкусом и аристократично. Желаю каждому хоть раз в жизни здесь побывать", – заявила она.
На одном из снимков, которыми Maruv сопроводила пост, она позирует на балконе в неглиже – красном пеньюаре с черным кружевом, на втором – в мини-платье на лестнице.
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"Прекратите выпячивать свой зад!" – призвала подписчица zhelvakovaalla.
"Неприличная", – написала sara_aaros.
"Тигрица этой жизни", – заявил maskevich97.
Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".
Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.