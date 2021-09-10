"Тити ох...енные", "Настя просто секси". Каменских снялась в постели

"Расслабленной пятницы вам, друзья. Рассказывайте, какие планы на выходные", – написала она.

На фото певица запечатлена в белом халате.

"Настя просто секси", – прокомментировал подписчик veriaskin.m.

"Тити ох...енные", – заявил whiteangel9307777.

Контекст:

Настя Каменских выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.