"Образ и мейк прям топчик", "Красотка". Maruv спела в образе "садо-мазо"

Без макияжа Maruv выглядит так Фото: maruvofficial / Instagram

"Хотите видос на этот трек?" – поинтересовалась у подписчиков 30-летняя певица.

"Хотелось бы в этом видосе сняться", – признался в комментариях под постом stan_isaev.

"Этот образ и мейк прям топчик! Очень красивая!" – написала под видео Maruv gulia_91_.

"Ну красотка же, красотка!" – считает oksanatwinmama.