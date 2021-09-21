Бульвар Шоубиз
 
21 сентября, 2021
 
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"Образ и мейк прям топчик", "Красотка". Maruv спела в образе "садо-мазо"

Без макияжа Maruv выглядит так
Без макияжа Maruv выглядит так
Фото: maruvofficial / Instagram

Выступающая в РФ украинская певица Maruv 21 сентября выложила в Instagram короткое видео, как поет под фонограмму свою песню "Я даю только по любви". В ролике она предстала в стиле "садо-мазо": мини-юбка, колготки в сеточку, черный корсет с ремнями.

"Хотите видос на этот трек?" – поинтересовалась у подписчиков 30-летняя певица.

"Хотелось бы в этом видосе сняться", – признался в комментариях под постом stan_isaev.

"Этот образ и мейк прям топчик! Очень красивая!" – написала под видео Maruv gulia_91_.

"Ну красотка же, красотка!" – считает oksanatwinmama.

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.

Теги: видео, певица, Maruv, ролик
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