"Увы, до Монако не дотягивает!" Maruv засветила голые ноги во время прогулки по Княжеству Монако

На снимках и в ролике 30-летняя певица с обнаженными ногами позирует то в номере гостиницы, то на фоне города.

"Монакские ночи были звездатые очень", – написала Maruv.

"Шик, блеск, красота. Наконец Монако дождалось свою истинную королеву", – восхитилась снимками пользователь с ником vovaobserver.

"Увы, до Монако не дотягивает!" – считает kseniya_0512. С ней согласилась elena.s.premudrost.u, которая написала: "Я уж было подумала, что только мне это показалось".

"Купи себе нормальные ноги. Бред", – прокомментировал momot9366.