"Увы, до Монако не дотягивает!" Maruv засветила голые ноги во время прогулки по Княжеству Монако

На снимках и в ролике 30-летняя певица с обнаженными ногами позирует то в номере гостиницы, то на фоне города.
"Монакские ночи были звездатые очень", – написала Maruv.
"Шик, блеск, красота. Наконец Монако дождалось свою истинную королеву", – восхитилась снимками пользователь с ником vovaobserver.
"Увы, до Монако не дотягивает!" – считает kseniya_0512. С ней согласилась elena.s.premudrost.u, которая написала: "Я уж было подумала, что только мне это показалось".
"Купи себе нормальные ноги. Бред", – прокомментировал momot9366.
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Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".
Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.
Maruv рассказывала, что они с Александром расписались, но как таковой свадьбы не было. Ее супруг является ее директором и PR-менеджером.