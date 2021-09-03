Бульвар Шоубиз
 
03 сентября, 2021
 
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Выступающая в Москве Måneskin в последний момент отказалась от Maruv у себя на разогреве – Telegram-канал Super

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Артистка не комментирует инцидент
Артистка не комментирует инцидент
Фото: maruvofficial / Instagram

Победитель международного песенного конкурса "Евровидение 2021", итальянская группа Måneskin отказалась от выступления строящей карьеру в РФ украинской певицы Maruv, которая должна была спеть у них на разогреве во время закрытого концерта. Об этом 2 сентября со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал Super.

"Выход Maruv постоянно откладывали, а потом и вовсе сказали, что группа решила отказаться от разогрева и в последний момент отменила любые выступления, кроме своего. Maruv, которую многие успели увидеть мельком, покинула площадку", – говорится в сообщении.

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Скриншот: reginatodorenko / Instagram
Скриншот: Telegram-канал Super

Артистка не комментирует инцидент.

Контекст:

Måneskin – итальянская рок-группа, членами которой являются главный вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. Создана была в 2016 году.

Всемирную популярность группа Måneskin получила после того, как коллектив занял первое место на "Евровидении 2021".

Российское издание Cosmopolitan сообщает, что артисты приехали в Москву 31 августа, чтобы выступить на закрытой вечеринке журнала.

2 сентября российская журналистка Ксения Собчак обвинила менеджмент группы в непрофессионализме из-за того, что музыканты в последний момент отказались давать ей интервью, нарушив тем самым предварительные договоренности. Вместо нее они ответили на вопросы российской певицы Ольги Бузовой.

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv стала лауреатом российской премии ZD Awards 2018 в номинации "Прорыв года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.

Теги: Россия, Москва, скандал, певица, Maruv, Евровидение 2021, Måneskin
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