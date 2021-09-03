Выступающая в Москве Måneskin в последний момент отказалась от Maruv у себя на разогреве – Telegram-канал Super

Всемирную популярность группа Måneskin получила после того, как коллектив занял первое место на "Евровидении 2021".

Российское издание Cosmopolitan сообщает, что артисты приехали в Москву 31 августа, чтобы выступить на закрытой вечеринке журнала.

2 сентября российская журналистка Ксения Собчак обвинила менеджмент группы в непрофессионализме из-за того, что музыканты в последний момент отказались давать ей интервью, нарушив тем самым предварительные договоренности. Вместо нее они ответили на вопросы российской певицы Ольги Бузовой.

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv стала лауреатом российской премии ZD Awards 2018 в номинации "Прорыв года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.