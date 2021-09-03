Участник Måneskin энергично станцевал в Москве под хит украинской группы Go-A. Видео

Всемирную популярность группа Måneskin получила после того, как коллектив занял первое место на "Евровидении 2021".

Российское издание Cosmopolitan сообщает, что артисты приехали в Москву 31 августа, чтобы выступить на закрытой вечеринке журнала.

В 2020 году группа Go-A стала победителем национального отбора на "Евровидение 2020". После того, как конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса, коллектив автоматически стал представителем Украины на "Евровидении 2021". Для участия в конкурсе артисты написали новую песню Shum.