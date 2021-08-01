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01 августа, 2021
 
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Солистка Go-A рассказала, когда ждать дуэта с Måneskin

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Павленко: Честно говоря, журналисты очень ускоряют события
Павленко: Честно говоря, журналисты очень ускоряют события
Фото: EPA

Солистка занявшей на "Евровидении 2021" пятое место украинской группы Go-A Катерина Павленко в интервью программе "Світське життя" на "1+1" рассказала подробности о дуэте с победителями конкурса, итальянской группой Måneskin.

"Я не знаю, откуда пошла эта информация. По условиям контракта, я не имею права разглашать подробности, но всем надо немножко подождать. Честно говоря, журналисты очень ускоряют события", – сказала она.

На уточняющий вопрос ждать ли релиза песни с Måneskin в ближайшем будущем, Павленко ответила: "Поживем – увидим".

ВИДЕО
Видео: Світське життя / YouTube
Контекст:

20 июля телеканал "1+1" сообщал, что песня, над которой работали Go-A и Måneskin, уже готова и группы ждут согласия соответствующих звукозаписывающих компаний.

В 2020 году группа Go-A стала победителем национального отбора на "Евровидение 2020". После того, как конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса, коллектив автоматически стал представителем Украины на "Евровидении 2021". Для участия в конкурсе артисты написали новую песню Shum.

22 мая 2021 года в Роттердаме (Нидерланды) состоялся финал международного песенного конкурса "Евровидение 2021", в котором приняли участие представители 26 стран. Группа Go-A, представлявшая Украину, заняла пятое место – победителем стала группа Måneskin из Италии.

Теги: песня, Go-A, Катерина Павленко, Måneskin
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