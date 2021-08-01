  Солистка Go-A рассказала, когда ждать дуэта с Måneskin

"Я не знаю, откуда пошла эта информация. По условиям контракта, я не имею права разглашать подробности, но всем надо немножко подождать. Честно говоря, журналисты очень ускоряют события", – сказала она.

На уточняющий вопрос ждать ли релиза песни с Måneskin в ближайшем будущем, Павленко ответила: "Поживем – увидим".

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Видео: Світське життя / YouTube