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14 июля, 2021
 
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"Смотрите фото. Здесь все понятно". Финалисты "Евровидения 2021" Go-A впервые выступили в Литве

Павленко: Первый сольник в Литве не описать словами
Павленко: Первый сольник в Литве не описать словами
Фото: Kate Pavlenko / Facebook

Украинская группа Go-A, занявшая на международном песенном конкурсе "Евровидение 2021" пятое место", дала первый сольный концерт в Вильнбсе (Литва). Об этом солистка группы Катерина Павленко сообщила на своей странице в Facebook, разместив фото, сделанные во время выступления коллектива.

"Первый сольник в Литве не описать словами. Возможно, позже я соберу их вместе, но пока смотрите фото. Здесь все понятно", – написала артистка.

https://www.facebook.com/kate.pavlenko.167/posts/4214760651945373

Контекст:

Катерина Павленко родилась в 1988 году в Черниговской области. По первому образованию Павленко – дирижер народного хора. В 2013 году она окончила Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности "народный фольклор".

В 2012 году Павленко стала солисткой группы Go-A. 22 февраля 2020 года группа стала победителем национального отбора на "Евровидение 2020". После того, как конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса, коллектив автоматически стал представителем Украины на "Евровидении 2021". Для участия в конкурсе артисты написали новую песню Shum.

22 мая в Роттердаме (Нидерланды) состоялся финал международного песенного конкурса "Евровидение 2021", в котором приняли участие представители 26 стран. Группа Go-A заняла пятое место – победителем стала группа Måneskin из Италии.

После завершения конкурса песня Shum занимала первое место в рейтинге музыкального сервиса Spotify – Viral 50 и дебютировала с 80-го места в чарте Billboard Global 200 excl US, став первой украинской песней в этом рейтинге.

Теги: концерт, Вильнюс, Go-A, Катерина Павленко, Евровидение 2021
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