Бульвар Шоубиз
 
06 июля, 2021
 
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"Челка – огонь, а-ха-ха". Победитель "Евровидения 2021" Дамиано Давид до неузнаваемости сменил имидж

Дамиано Давид обещает в ближайшее время выпустить новый клип, ради которого изменил свой образ
Дамиано Давид обещает в ближайшее время выпустить новый клип, ради которого изменил свой образ
Фото: maneskinofficial / Instagram

Победитель "Евровидения 2021" в Нидерландах, итальянец Дамиано Давид вместе со своей группой Måneskin пообещал в ближайшее время презентовать новый клип на песню I Wanna Be Your Slave – "Хочу быть твоим рабом".

Ради видео 22-летний Давид резко сменил имидж: очень коротко постригся. Об этом певец рассказал в сторис на своей странице в Instagram.

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Скриншот с Instagram-сториз певца

Одна часть подписчиков постоянно спрашивала Давида, что случилось с его волосами, другая признавалась, что будет любить его, даже если он побреется наголо.

"Что случилось с волосами Дамиано?" – удивилась minni_mimi

"Если Дамиано состриг свои волосы, я умру…", – написала tsemmaeliz.

"Мой король очень красив", – осталась в восторге от нового имиджа кумира lauralyna1.

"У Дами челка – огонь, а-ха-ха", – прокомментировала stassie.sq.

 

Контекст:

Дамиано Давид родился 8 января 1999 года в Риме. Учился в лицее, но бросил учебу ради музыкальной карьеры. С 15 лет выступает на профессиональной сцене.

В 2017 году Måneskin заняла второе место в итальянской версии шоу X Factor. В 2021 году группа победила на фестивале в Сан-Ремо – итальянском национальном отборе на "Евровидение 2021".

22 мая Måneskin победила на "Евровидении 2021".

Несмотря на молодость, 22-летний Давид является одним из самых высокооплачиваемых рок-музыкантов в Италии.

Теги: певец, стрижка, прическа, Евровидение 2021, Дамиано Давид, Måneskin
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