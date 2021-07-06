"Челка – огонь, а-ха-ха". Победитель "Евровидения 2021" Дамиано Давид до неузнаваемости сменил имидж

Ради видео 22-летний Давид резко сменил имидж: очень коротко постригся. Об этом певец рассказал в сторис на своей странице в Instagram.
Одна часть подписчиков постоянно спрашивала Давида, что случилось с его волосами, другая признавалась, что будет любить его, даже если он побреется наголо.
"Что случилось с волосами Дамиано?" – удивилась minni_mimi
"Если Дамиано состриг свои волосы, я умру…", – написала tsemmaeliz.
"Мой король очень красив", – осталась в восторге от нового имиджа кумира lauralyna1.
"У Дами челка – огонь, а-ха-ха", – прокомментировала stassie.sq.
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Дамиано Давид родился 8 января 1999 года в Риме. Учился в лицее, но бросил учебу ради музыкальной карьеры. С 15 лет выступает на профессиональной сцене.
В 2017 году Måneskin заняла второе место в итальянской версии шоу X Factor. В 2021 году группа победила на фестивале в Сан-Ремо – итальянском национальном отборе на "Евровидение 2021".
22 мая Måneskin победила на "Евровидении 2021".
Несмотря на молодость, 22-летний Давид является одним из самых высокооплачиваемых рок-музыкантов в Италии.