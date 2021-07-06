"Челка – огонь, а-ха-ха". Победитель "Евровидения 2021" Дамиано Давид до неузнаваемости сменил имидж

Дамиано Давид обещает в ближайшее время выпустить новый клип, ради которого изменил свой образ Фото: maneskinofficial / Instagram

Ради видео 22-летний Давид резко сменил имидж: очень коротко постригся. Об этом певец рассказал в сторис на своей странице в Instagram.

Скриншот с Instagram-сториз певца

Одна часть подписчиков постоянно спрашивала Давида, что случилось с его волосами, другая признавалась, что будет любить его, даже если он побреется наголо.

"Что случилось с волосами Дамиано?" – удивилась minni_mimi

"Если Дамиано состриг свои волосы, я умру…", – написала tsemmaeliz.

"Мой король очень красив", – осталась в восторге от нового имиджа кумира lauralyna1.

"У Дами челка – огонь, а-ха-ха", – прокомментировала stassie.sq.

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