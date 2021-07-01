  Выступление Go-A вошло в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube-канале "Евровидения"

Go-A и Катерина Павленко во время выступления на "Евровидении 2021" Фото: go_a_band / Instagram

Об этом сообщили организаторы "Евровидения", выпустив в конце июня итоговую видеоподборку самых популярных роликов своего канала. Подобную подборку организаторы делают каждый месяц, и Go-A с композицией Shum в топе второй месяц подряд.

В июне выступление украинской группы набрало почти 18 млн просмотров.

Возглавляет топ-10 победитель "Евровидения 2021" – итальянская группа Måneskin с композицией Zitti E Buoni. На третьем месте, согласно просмотрам пользователей, оказалась представительница Азербайджана Efendi с песней Mata Hari.

Топ-10 самых просматриваемых выступлений в июне выглядит так:

Måneskin, Zitti E Buoni, Италия, 2021. Go-A, Shum, Украина, 2021. Efendi, Mata Hari, Азербайджан, 2021. Alexander Rybak, Fairytale, Норвегия, 2020. Hurricane, Loco Loco, Сербия, 2021. Manizha, Russian Woman, Россия, 2021. Barbara Pravi, Voilà, Франция, 2021. Blind Channel, Dark Side, Финляндия, 2021. Little Big, Uno, Россия, 2020. Daði og Gagnamagnið, 10 Years, Исландия, 2021.

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Видео: Eurovision Song Contest / YouTube