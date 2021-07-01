  Выступление Go-A вошло в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube-канале "Евровидения"

Об этом сообщили организаторы "Евровидения", выпустив в конце июня итоговую видеоподборку самых популярных роликов своего канала. Подобную подборку организаторы делают каждый месяц, и Go-A с композицией Shum в топе второй месяц подряд.
В июне выступление украинской группы набрало почти 18 млн просмотров.
Возглавляет топ-10 победитель "Евровидения 2021" – итальянская группа Måneskin с композицией Zitti E Buoni. На третьем месте, согласно просмотрам пользователей, оказалась представительница Азербайджана Efendi с песней Mata Hari.
Топ-10 самых просматриваемых выступлений в июне выглядит так:
22 мая в Роттердаме (Нидерланды) состоялся финал международного песенного конкурса "Евровидение 2021", в котором приняли участие представители 26 стран. Представлявшая Украину группа Go-A заняла пятое место с композицией Shum – победителем стала группа Måneskin из Италии.
Изначально группа Go-A должна была выступать на "Евровидении 2020" с песней "Соловей", но после того, как конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса, коллектив автоматически стал представителем Украины на "Евровидении 2021". Для участия в конкурсе артисты написали новую песню Shum.
После завершения конкурса песня Shum занимала первое место в рейтинге музыкального сервиса Spotify – Viral 50 и дебютировала с 80-го места в чарте Billboard Global 200 excl US, став первой украинской песней в этом рейтинге.