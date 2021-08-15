Бульвар Шоубиз
 
15 августа, 2021
 
Новости

Неудачные прыжки в толпу и откровенные наряды. Måneskin зажгли на фестивале в Бельгии. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
M&aring;neskin 14 августа выступила на фестивале Plaine du Ronqui&egrave;re
Måneskin 14 августа выступила на фестивале Plaine du Ronquière
Фото: maneskinofficial / Instagram

Итальянская рок-группа Måneskin 14 августа выступила на фестивале Plaine du Ronquière, который проходил в бельгийской деревне Ронкьер. Видео с выступления опубликовано в официальном Instagram-аккаунте артистов.

"Дикие детки становятся еще более дикими", – прокомментировали свое выступление артисты.

На одном из опубликованных видео солист группы Дамиано Давид решил прыгнуть в толпу фанатов, однако те его не удержали.

"Дамиано так сильно верил в эту толпу", – прокомментировал курьез подписчик piaakrajnc.

Контекст:

Måneskin – итальянская рок-группа, членами которой являются главный вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. Создана была в 2016 году.

Всемирную популярность группа Måneskin получила после того, как коллектив занял первое место на "Евровидении 2021".

Теги: музыка, Бельгия, фестиваль, Måneskin
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Композитор Дмитрий Гордон – младший: В 14 лет я написал свою первую музыку. Тогда я почувствовал свободу
  Композитор Дмитрий Гордон – младший: В 14 лет я написал свою первую музыку. Тогда я почувствовал свободу
Дмитрий ГОРДОН
  Никитин: Я до последнего момента думал, что Верка Сердючка – женщина
  Никитин: Я до последнего момента думал, что Верка Сердючка – женщина
Дмитрий ГОРДОН
  Быков: "Русский мир" – это мир одиночества и вечной неудовлетворенности
  Быков: "Русский мир" – это мир одиночества и вечной неудовлетворенности
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Клопотенко с родителями не смог пообедать в собственном ресторане. Что случилось?
Клопотенко с родителями не смог пообедать в собственном ресторане. Что случилось?
"Мамина копия", "Красотки". Ребрик поделилась теплым фото с дочерью
"Мамина копия", "Красотки". Ребрик поделилась теплым фото с дочерью
Неудачные прыжки в толпу и откровенные наряды. Måneskin зажгли на фестивале в Бельгии. Видео
Неудачные прыжки в толпу и откровенные наряды. Måneskin зажгли на фестивале в Бельгии. Видео
63-летняя Шэрон Стоун показала себя без косметики и фильтров
63-летняя Шэрон Стоун показала себя без косметики и фильтров
"Очень тяжелый день". Умер отец Виталия Козловского
"Очень тяжелый день". Умер отец Виталия Козловского
  "Самая большая роскошь". Пэрис Хилтон похвасталась сумкой за $65 тыс. Как она выглядит?
  "Самая большая роскошь". Пэрис Хилтон похвасталась сумкой за $65 тыс. Как она выглядит?
Jerry Heil появилась на красной дорожке Одесского кинофестиваля в образе галстука
Jerry Heil появилась на красной дорожке Одесского кинофестиваля в образе галстука
"В этой стране мои корни". Лобода дала концерт в Одессе и анонсировала выступление в Киеве
"В этой стране мои корни". Лобода дала концерт в Одессе и анонсировала выступление в Киеве
"А разве бывают королевы с голой жопой?" Никитюк засветила ягодицы, отдыхая на яхте
"А разве бывают королевы с голой жопой?" Никитюк засветила ягодицы, отдыхая на яхте
"Жил на три семьи". Хименес-Браво рассказал, почему разрушились его отношения с отцом
"Жил на три семьи". Хименес-Браво рассказал, почему разрушились его отношения с отцом
"Кхал Дрого и кхалиси". Кларк в ультракоротком платье снялась на руках у Момоа
"Кхал Дрого и кхалиси". Кларк в ультракоротком платье снялась на руках у Момоа
  "Нервничала в этом платье". Хадид рассказала об образе на красной дорожке, за который ей стыдно
  "Нервничала в этом платье". Хадид рассказала об образе на красной дорожке, за который ей стыдно
"Становится жарко". Дорофеева в коротком топе снялась вместе с Дантесом
"Становится жарко". Дорофеева в коротком топе снялась вместе с Дантесом
"Юра помолодел, Катя светится изнутри". Горбунов и Осадчая показали новое фото в обнимку
"Юра помолодел, Катя светится изнутри". Горбунов и Осадчая показали новое фото в обнимку
"Тяжело, мои дорогие". Певица Жасмин потеряла отца и бабушку из-за коронавируса
"Тяжело, мои дорогие". Певица Жасмин потеряла отца и бабушку из-за коронавируса
"Чертовски сексуальна". Лобода поделилась фото в платье с глубоким вырезом
"Чертовски сексуальна". Лобода поделилась фото в платье с глубоким вырезом
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS