Неудачные прыжки в толпу и откровенные наряды. Måneskin зажгли на фестивале в Бельгии. Видео

"Дикие детки становятся еще более дикими", – прокомментировали свое выступление артисты.

На одном из опубликованных видео солист группы Дамиано Давид решил прыгнуть в толпу фанатов, однако те его не удержали.

"Дамиано так сильно верил в эту толпу", – прокомментировал курьез подписчик piaakrajnc.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ma * neskin (@maneskinofficial)