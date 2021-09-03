Måneskin в Москве: Собчак поссорилась с Бузовой из-за победителей "Евровидения 2021"

2 сентября Собчак в Instagram разместила пост, в котором упрекнула менеджмент итальянской группы в срыве договоренностей по поводу интервью с участниками коллектива. По словам ведущей, отменив свое интервью ей, они общались с другими журналистами.

"Мне саботировали интервью с этой группой, хотя не я приглашала артиста, а мне предложили артиста. Я согласилась и пожалела. Потому что у менеджмента музыкантов супертупой, непонятийный и небизнесовый подход. Уважаемые музыканты! У вас чудовищный менеджмент, который делает из вас каких-то ряженых кукол с ушанками. К вам пригнали журналистов, которые задают вам вопросы про борщ, шампунь и одинаковые татуировки", – заявила Собчак.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Похожий пост в Instagram разместила также российская журналистка Татьяна Мингалимова, сообщив, что музыканты в последний момент отказались давать ей интервью, нарушив тем самым договоренности. Вместо этого они решили дать интервью Бузовой.

"Наблюдаю интервью – Måneskin заставляют слушать ее треки и спрашивают про борщ", – описала происходящее Мингалимова, подчеркнув, что она бы задавала другие вопросы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Мингалимова * (@tatyanacosmos)

Бузова отреагировала на упреки коллег на своей странице в Instagram. Микроблог закрыт для просмотра без подписки, поэтом публикуем скрин ее сообщения.

"Почему-то я стала виновата в том, что им всем отказали в общении с группой. Хотя моей вины в том, что мою прекрасную Ксению Анатольевну и еще какого-то редактора Татьяну отменили в самый последний момент, нет. Но обе девушки сразу же настрочили об этом посты. Высказались про то, как у такой группы нужно брать интервью, какие вопросы задавать. Мой борщ поперек горла вам встал? Может, вы просто не обедали сегодня? И голодные, раз такие злюки? Простите, я бы с радостью посмотрела, как бы вы это сделали, но вам было отказано в общении. Поэтому предлагаю просто посмотреть, как сделала это я", – написала Бузова.

Представители Måneskin ситуацию пока не комментировали.

Скриншот: buzova86 / Instagram