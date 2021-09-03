Бульвар Шоубиз
 
03 сентября, 2021
 
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Måneskin в Москве: Собчак поссорилась с Бузовой из-за победителей "Евровидения 2021"

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Собчак упрекнула менеджмент M&aring;neskin в непрофессионализме
Собчак упрекнула менеджмент Måneskin в непрофессионализме
Фото: xenia_sobchak / Instagram

Прилетевшие 31 августа в Москву для выступления на закрытой вечеринке победители "Евровидения 2021", итальянская группа Måneskin, стали поводом для публичного скандала между российской журналисткой Ксенией Собчак и российской певицей и блогером Ольгой Бузовой.

2 сентября Собчак в Instagram разместила пост, в котором упрекнула менеджмент итальянской группы в срыве договоренностей по поводу интервью с участниками коллектива. По словам ведущей, отменив свое интервью ей, они общались с другими журналистами.

не саботировали интервью с этой группой, хотя не я приглашала артиста, а мне предложили артиста. Я согласилась и пожалела. Потому что у менеджмента музыкантов супертупой, непонятийный и небизнесовый подход. Уважаемые музыканты! У вас чудовищный менеджмент, который делает из вас каких-то ряженых кукол с ушанками. К вам пригнали журналистов, которые задают вам вопросы про борщ, шампунь и одинаковые татуировки", – заявила Собчак. 

Похожий пост в Instagram разместила также российская журналистка Татьяна Мингалимова, сообщив, что музыканты в последний момент отказались давать ей интервью, нарушив тем самым договоренности. Вместо этого они решили дать интервью Бузовой. 

аблюдаю интервью – Måneskin заставляют слушать ее треки и спрашивают про борщ", – описала происходящее Мингалимова, подчеркнув, что она бы задавала другие вопросы.

Бузова отреагировала на упреки коллег на своей странице в Instagram. Микроблог закрыт для просмотра без подписки, поэтом публикуем скрин ее сообщения. 

очему-то я стала виновата в том, что им всем отказали в общении с группой. Хотя моей вины в том, что мою прекрасную Ксению Анатольевну и еще какого-то редактора Татьяну отменили в самый последний момент, нет. Но обе девушки сразу же настрочили об этом посты. Высказались про то, как у такой группы нужно брать интервью, какие вопросы задавать. Мой борщ поперек горла вам встал? Может, вы просто не обедали сегодня? И голодные, раз такие злюки? Простите, я бы с радостью посмотрела, как бы вы это сделали, но вам было отказано в общении. Поэтому предлагаю просто посмотреть, как сделала это я", – написала Бузова.

Представители Måneskin ситуацию пока не комментировали.

Скриншот: buzova86 / Instagram
Скриншот: buzova86 / Instagram

Контекст:

Måneskin – итальянская рок-группа, членами которой являются главный вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. Создана была в 2016 году.

Всемирную популярность группа Måneskin получила после того, как коллектив занял первое место на "Евровидении 2021".

Российское издание Cosmopolitan сообщает, что артисты приехали в Москву 31 августа, чтобы выступить на закрытой вечеринке журнала.

Теги: Ксения Собчак, Москва, скандал, Ольга Бузова, певица, Måneskin
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