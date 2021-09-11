"Мафиозники", "Бандито-гангстерито". Maruv с супругом поделились фото из Монте-Карло

Maruv предстала в длинном черном платье с рукавами и шляпе. Ее супруг был одет в черный смокинг.

"Мафиозники такие", – прокомментировала pisya.koroleva_maruv.

"Бандито-гангстерито, разорители монакских казино. Самые лучшие, красивые и счастливые – будьте всегда такими", – написала vovaobserver.

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.

Maruv рассказывала, что они с Александром расписались, но как таковой свадьбы не было. Ее супруг является ее PR-менеджером.