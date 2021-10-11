Брежнева объяснила, почему ее не было в ресторане на дне рождения свекрови

Брежнева и Меладзе поженились в 2015 году Фото: ververa / Instagram

23 сентября российские СМИ обратили внимание на то, что российский продюсер Константин Меладзе и его младший брат, певец Валерий Меладзе присутствовали на дне рождения своей матери без жен – экс-участниц украинско-российской группы "ВИА Гра" Веры Брежневой и Альбины Джанабаевой соответственно.

Видео с мероприятия, которое на своей странице в Instagram Stories разместила дочь Валерия Меладзе Арина, сохранил Telegram-канал "НеМалахов".

По мнению российских изданий, причиной отсутствия певиц на празднике у свекрови являются их плохие отношения с представителями семьи Меладзе.

Брежнева, комментируя свое отсутствие, сообщила, что на празднике у свекрови присутствовала ее мать Тамара Галушка.

"Мы к сожалению не виделись. Я была в другом городе, в другой стране даже. Так что мы поговорили по телефону. Моя мама присутствовала там, поэтому все хорошо", – заявила певица.