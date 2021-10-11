Бульвар Шоубиз
 
11 октября, 2021
 
Новости

Брежнева объяснила, почему ее не было в ресторане на дне рождения свекрови

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Брежнева и Меладзе поженились в 2015 году
Брежнева и Меладзе поженились в 2015 году
Фото: ververa / Instagram

Экс-участница украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева заявила, что ее не было в ресторане на праздновании 87-летия матери ее второго мужа, продюсера Константина Меладзе, так как она в это время находилась в другой стране. Об этом певица рассказала в эфире российского канала НТВ. Видеозапись ответа Брежневой размещена 10 октября на YouTube-канале новостной программы этого канала "Сегодня".

23 сентября российские СМИ обратили внимание на то, что российский продюсер Константин Меладзе и его младший брат, певец Валерий Меладзе присутствовали на дне рождения своей матери без жен – экс-участниц украинско-российской группы "ВИА Гра" Веры Брежневой и Альбины Джанабаевой соответственно.

Видео с мероприятия, которое на своей странице в Instagram Stories разместила дочь Валерия Меладзе Арина, сохранил Telegram-канал "НеМалахов".

По мнению российских изданий, причиной отсутствия певиц на празднике у свекрови являются их плохие отношения с представителями семьи Меладзе.

Брежнева, комментируя свое отсутствие, сообщила, что на празднике у свекрови присутствовала ее мать Тамара Галушка.

"Мы к сожалению не виделись. Я была в другом городе, в другой стране даже. Так что мы поговорили по телефону. Моя мама присутствовала там, поэтому все хорошо", – заявила певица.

Контекст:

Брежнева тайно вышла замуж за Констатнина Меладзе в октябре 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет. Для каждого из супругов этот брак стал вторым. 

Теги: скандал, Вера Брежнева, Константин Меладзе, певица
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