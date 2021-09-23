Брежневой и Джанабаевой не было в ресторане на праздновании дня рождения матери братьев Меладзе. Видео

"87 лет бабуле, 59 лет в браке", – подписала ролик дочь Меладзе.

Видео опубликовал и Telegram-канал "НеМалахов". На нем, кроме братьев Меладзе, в кадре запечатлена их сестра Лиана, а также их отец.

Российское издание StarHit обратило внимание на то, что на семейном празднике Валерий и Константин Меладзе были без своих жен – бывших участниц группы "ВИА Гра" Альбины Джанабаевой и Веры Брежневой.

В публикации отмечается, что возможной причиной отсутствия второй жены Валерия Меладзе является то, что его дочери от первого брака с ней не общаются.

Вероятных причин отсутствия Брежневой на дне рождения у свекрови издание не называет.