Бульвар Шоубиз
 
17 сентября, 2021
 
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"Что я, Мадонна какая-нибудь?" Меладзе прокомментировал свои гонорары за корпоративы

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Меладзе: Сейчас я расскажу все вам
Меладзе: Сейчас я расскажу все вам
Фото: meladzevalerian / Instagram

Российский певец Валерий Меладзе 16 сентября в эфире программы "29 вопросов от "Люкс ФМ", которая 16 сентября вышла на YouTube-канале "Люкс ФМ", заявил, что за выступление на корпоративе получает точно меньше $500 тыс.

"Самая большая сумма за корпоратив, которую вы получали?" – спросил у артиста ведущий проекта Слава Демин.

"Сейчас я расскажу все вам", – сыронизировал Меладзе.

"Но это было больше $500 тыс.?" – уточнил ведущий.

"Нет! Ладно, что я [британский музыкант] Стинг, что ли? Или [американская певица] Мадонна какая-нибудь?" – возразил артист.

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Валерий Меладзе родился в Батуми (Грузинская ССР). В 1989 году окончил Николаевский кораблестроительный институт (Украина).

В настоящее время певец проживает в России. В репертуаре артиста – песни на русском языке, автором которых является его старший брат Константин Меладзе.

Теги: Мадонна, Валерий Меладзе, деньги, Стинг, певец
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