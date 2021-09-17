  "Что я, Мадонна какая-нибудь?" Меладзе прокомментировал свои гонорары за корпоративы

Меладзе: Сейчас я расскажу все вам Фото: meladzevalerian / Instagram

"Самая большая сумма за корпоратив, которую вы получали?" – спросил у артиста ведущий проекта Слава Демин.

"Сейчас я расскажу все вам", – сыронизировал Меладзе.

"Но это было больше $500 тыс.?" – уточнил ведущий.

"Нет! Ладно, что я [британский музыкант] Стинг, что ли? Или [американская певица] Мадонна какая-нибудь?" – возразил артист.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube