  "Что я, Мадонна какая-нибудь?" Меладзе прокомментировал свои гонорары за корпоративы

"Самая большая сумма за корпоратив, которую вы получали?" – спросил у артиста ведущий проекта Слава Демин.
"Сейчас я расскажу все вам", – сыронизировал Меладзе.
"Но это было больше $500 тыс.?" – уточнил ведущий.
"Нет! Ладно, что я [британский музыкант] Стинг, что ли? Или [американская певица] Мадонна какая-нибудь?" – возразил артист.
Валерий Меладзе родился в Батуми (Грузинская ССР). В 1989 году окончил Николаевский кораблестроительный институт (Украина).
В настоящее время певец проживает в России. В репертуаре артиста – песни на русском языке, автором которых является его старший брат Константин Меладзе.