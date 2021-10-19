"Сногсшибательная", "Девушка с другой планеты". Вера Брежнева снялась в откровенном наряде

Свое новое фото в бюстгальтере и мини-юбке Брежнева назвала "самомотивацией на время акклиматизации" Фото: ververa / Instagram

"Давно не было красивых фото в ленте. И когда ты чувствуешь себя переваренным шпинатом, особенно хочется такие фото выставлять. Самомотивация на время акклиматизации", – подписала снимок 39-летняя певица.

Меньше чем за час ее пост набрал почти 18 тыс. лайков.

"Сногсшибательная", – написала vakarchuk_alina.

"Ног нет, минус", – возмутился gyperhell_.

"Девушка с другой планеты", – прокомментировал zamyslovskiiviktor.

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