"Сногсшибательная", "Девушка с другой планеты". Вера Брежнева снялась в откровенном наряде

"Давно не было красивых фото в ленте. И когда ты чувствуешь себя переваренным шпинатом, особенно хочется такие фото выставлять. Самомотивация на время акклиматизации", – подписала снимок 39-летняя певица.
Меньше чем за час ее пост набрал почти 18 тыс. лайков.
"Сногсшибательная", – написала vakarchuk_alina.
"Ног нет, минус", – возмутился gyperhell_.
"Девушка с другой планеты", – прокомментировал zamyslovskiiviktor.
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Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.
Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.
Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.