Брежнева заявила, что неделю провела в горах без связи с внешним миром

Брежнева: В этом месяце у меня случилась необычная неделя Фото: ververa / Instagram

"В этом месяце у меня случилась необычная неделя. Это была поездка в Карпаты в группе на очень глубокий интенсив по трансформации личности. И это лучшая неделя за многие годы, которую я подарила себе. Я нашла ответы на многие вопросы. Оказывается, эти ответы были во мне изначально, просто я не знала о них, не умела пользоваться инструментами, которые есть у каждого из нас, которые могут делать жизнь гораздо проще, легче, интереснее. И вот научилась. Эту неделю я была в изоляции, без связи, но именно это помогло мне открыть мир, который существует внутри меня, увидеть себя со стороны", – написала артистка.

Брежнева призналась, что, находясь в изоляции, впервые в жизни записывала все в дневник.

"Сейчас, перечитывая его, радуюсь своим новым инсайтам, озарениям, мыслям", – добавила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)